Covid, prima morte a San Paolo per terapie intensive piene

Afp

Prima morte per mancanza di posti in terapia intensiva a San Paolo, in Brasile. La vittima è un 22enne andato in ospedale a causa delle conseguenze del Covid-19. "Purtroppo è morto perché non riusciva a trovare un posto letto, siamo al collasso", ha detto il sindaco. Nella città, dove è in vigore lockdown e coprifuoco, risulta occupato l'88% delle unità di terapia intensiva.