Covid, Pechino: lunghe code ai supermercati e per i test di massa | Crollano i prezzi delle materie prime

Nel giorno in cui Shanghai, quasi interamente bloccata da settimane , ha reso noto di aver registrato domenica 51 nuovi decessi, Pechino ha aggiornato il conto dei contagi con altri 14 casi, portando il totale a 55 nel conteggio dal 22 aprile, preparandosi al peggio dopo che per una settimana "il virus è sfuggito ai rilevamenti".

Giù i prezzi delle materie prime

- La preoccupazione coinvolge anche i mercati internazionali, con i prezzi delle materie prime che crollano e gli investitori che si interrogano sulla domanda di commodity, in un contesto già reso incerto dalla corsa dei prezzi, dalla stretta monetaria e dalla guerra in Ucraina. Il petrolio cede il 3,8% sul Wti a 98,3 dollari al barile e il Brent a 102,8 dollari. I future sul rame con consegna a maggio crollano sul mercato cinese (Shanghai Future Exchange) dell'8,4%, quelli sull'alluminio con consegna a giugno del 50%, quelli sul ferro del 48% al Dalian commodity exchange, un altro mercato di commodity cinese. In calo anche i prezzi dei metalli preziosi, con l'oro a -1,1%, l'argento a -2,3%, il palladio a -3,5%.

Anche i numeri delle piazze finanziarie orientali fotografano una situazione di forti timori: Hong Kong crolla sui timori della nuova ondata del virus in Cina e della stretta dei tassi negli Usa con una chiusura a -3,73%.

