Covid, Oms: solo 10 Paesi nel mondo sono rimasti senza contagi | Ecco quali

Sono quasi 274 milioni i contagi da coronavirus accertati nel mondo dall'inizio della pandemia, per un totale di oltre 5 milioni di morti , di cui oltre 45mila nell'ultima settimana. Sono i drammatici dati dell' Oms. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha anche scoperto l'esistenza di Paesi dove il coronavirus non ha mai attecchito. Sembra quasi incredibile eppure dieci Paesi o territori sono ancora del tutto Covid-free. La domanda che sorge spontanea è come siano riusciti a scampare alle diverse ondate pandemiche.

La risposta è molto semplice: il merito dipende della loro posizione geografica e della bassa densità abitativa.



Ecco dove il Covid non è arrivato - L'elenco parte da Kiribati, Micronesia, Nauru e Niue. Questi quattro sono tutti stati insulari nel Pacifico. La lista prosegue con anche le Isole Pitcairn e l'Isola di Sant'Elena, entrambi Territori britannici d'Oltreoceano. A seguire il territorio neozelandese di Tokelau, l'arcipelago di Tuvalu e il Turkmenistan.

L'elenco si chiude con la Corea del Nord, ma con molti dubbi sull'attendibilità dei dati di forniti da Pyongyang. Infatti il Paese di Kim Jong-Un non brilla di trasparenza e molti pensano che sia improbabile che, viste anche le porosità del confine tra Cina e Corea del Nord, non vi sia stato neanche un caso dal dicembre 2020 a oggi.

La situazione attuale - Per quanto riguarda il resto del mondo, i dati dell'Oms rivelano che in testa alla triste classifica dei contagi e dei morti ci sono gli Stati Uniti, con più di 50 milioni di casi accertati e oltre 800mila morti. Omicron è diventata la variante dominante del Covid e secondo i Centers for Disease Control and Prevention rappresenta ormai circa il 73% dei nuovi contagi. A seguire per il numero di casi, ci sono l'India con più di 34 milioni di persone contagiate e il Brasile con i suoi 22 milioni.