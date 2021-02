Covid, Oms: "Preoccupati per le varianti, l'Europa si unisca sui vaccini" | Nel mondo quasi 105 milioni di casi

Dopo tre mesi di stop per Covid, riapre il Maxxi di Roma Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'Europa deve "unirsi" per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il Covid-19, con il sostegno di tutti i laboratori. E' l'appello lanciato dal direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, ammettendo di essere "preoccupato" per il rischio delle varianti sull'efficacia dei vaccini. Intanto sono quasi 105 milioni i contagi registrati nel mondo da inizio pandemia, con 2.282.477 decessi.