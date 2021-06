Covid, Oms: "Poche vaccinazioni in Europa, rischio ripresa della pandemia"

L'Organizzazione mondiale della sanità avverte che i tassi di vaccinazione in Europa sono lontani da quelli necessari per fermare una ripresa dei contagi da Covid. Invita i Paesi a mantenere le misure di protezione per non ripetere l'errore dell'estate 2020, quando le restrizioni furono allentate troppo presto. "La distanza per raggiungere l'80% di copertura degli adulti resta considerevole", afferma il direttore regionale per l'Europa Hans Kluge.