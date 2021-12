Covid, Oms: "Non si esce da una pandemia con i booster"

ansa

"Non si esce da una pandemia con i booster". Così il direttore dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, spiegando che "è probabile che i programmi di richiamo prolunghino la pandemia anziché porvi fine, deviando le forniture verso Paesi che hanno già alti livelli di copertura vaccinale e dando al virus maggiori opportunità di mutare". Per l'Oms "bisogna vaccinare i Paesi più poveri, gran parte dei decessi riguarda persone non vaccinate, non persone senza booster".