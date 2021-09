Covid, Oms monitora nuova variante "Mu" identificata in Colombia

L'Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando una nuova variante del coronavirus chiamata "Mu", identificata per la prima volta in Colombia a gennaio. La Mu, nota scientificamente come B.1.621, è stata classificata come "variante di interesse", secondo quanto riporta l'agenzia Onu nel suo bollettino settimanale sulla pandemia. L'Oms ha affermato che la variante ha mutazioni che indicano un rischio di resistenza ai vaccini.