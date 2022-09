Covid, Oms: "Mai così vicini alla fine della pandemia"

La fine della pandemia da Covid, dopo due anni e mezzo e milioni di vittime, appare vicina.

A dirlo è il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus . "La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali è sceso al minimo da marzo 2020", ha dichiarato Tedros. E ha aggiunto: "Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia"