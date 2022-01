Covid, Oms: "In Gb iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel"

Ansa

"Guardando alla Gran Bretagna, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel". Lo ha detto David Nabarro, emissario speciale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il dossier Covid, a proposito della teoria che la Gran Bretagna possa essere il primo Paese d'Europa a uscire dalla pandemia per entrare in una fase endemica più gestibile. Gli ultimi dati britannici, ha spiegato, "ci offrono basi per sperare" che il trend possa essere ora in calo.