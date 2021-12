Covid, Oms Europa: picco Omicron entro fine gennaio, 8 mln casi al giorno

IPA

"Si prevede che l'ondata di Omicron raggiungerà il picco in Europa e in Asia centrale entro fine gennaio, con oltre 8 milioni di casi segnalati ogni giorno, il doppio del numero che osserviamo ora". Lo afferma su Twitter Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità, precisando che "il numero di casi Covid è aumentato notevolmente nell'ultima settimana, principalmente per la rapida diffusione di Omicron".