Covid, oltre mille positivi dopo bagno di massa nel Gange

Oltre mille persone sono risultate positive al Covid ad Haridwar, città nel nord dell'India dove, lungo le rive del Gange, si sta svolgendo il mega pellegrinaggio induista del Kumbh Mela. La notizia, resa nota dalle autorità locali, che nei giorni scorsi avevano dichiarato di non riuscire a far mantenere le misure di precauzione alle folle di devoti, non ha stupito. Molti esperti prevedono che i mille siano solo i primi di un preoccupante focolaio.