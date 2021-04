Covid, oltre 32 milioni di contagi in Usa: California la più colpita

Afp

Gli Stati Uniti hanno superato la quota di 32 milioni di casi di coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia in Usa si sono contagiate 32.045.236 persone. Nella classifica degli stati, la California risulta quello più colpito con 3.731.145 casi e 61.445 vittime. A seguire, per quanto riguarda il numero di decessi, New York (51.951), Texas (49.921), Florida (34.812).