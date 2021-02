Covid Olanda, tribunale dell'Aia ordina la revoca del coprifuoco: "Viola diritto alla libertà"

Istockphoto

Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi imposto il mese scorso per frenare la diffusione del coronavirus deve essere immediatamente revocato. Lo ha affermato il tribunale distrettuale dell'Aia, affermando che la coalizione di governo non avesse il diritto di utilizzare i poteri di emergenza per applicare la misura restrittiva. In una dichiarazione scritta, il tribunale ha definito il coprifuoco una "violazione di vasta portata del diritto alla libertà di movimento e alla privacy", che limita anche indirettamente i diritti di libertà di riunione e di manifestazione.