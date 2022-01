Covid, Olanda allenta lockdown e quarantena per chi ha terza dose

Afp

Il governo olandese riapre scuole secondarie, università scientifiche e negozi non essenziali dopo il lockdown totale in vigore dal 19 dicembre. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte, sottolineando come i ricoveri siano in netta decrescita. Sparisce inoltre l'obbligo di quarantena per chi ha la terza dose di vaccino se ha avuto contatti diretti con un positivo: se asintomatico basterà un tampone molecolare negativo dopo 5 giorni.