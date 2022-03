Covid, Obama positivo: sto bene, Michelle è negativa

"Sono risultato positivo al Covid.

Ho avuto mal di gola per alcuni giorni, ma per il resto mi sento bene". Lo ha reso noto, via Twitter, l'ex presidente Usa Barack Obama, spiegando che anche sua moglie Michelle ha fatto il test, ma risultando negativa. Entrambi hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose booster e, ha aggiunto Obama, si sentono "grati e fortunati" per questo.