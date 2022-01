Covid, nuovo picco di contagi in Francia: oltre 350mila casi

Afp

Nuovo record negativo di contagi in Francia. Sono "oltre 350mila i nuovi casi", ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Veran. Lunedì i contagi erano stati 93mila, un numero relativamente basso che riflette il minor numero di tamponi del giorno precedente. "Anche il sistema ospedaliero - ha continuato Veran - è messo a dura prova. Ci sono 22mila pazienti ricoverati per Covid e 3.900 in terapia intensiva".