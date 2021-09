Covid, Nuova Zelanda: primo decesso in sei mesi

Getty

La Nuova Zelanda ha registrato venerdì il suo primo decesso per Covid-19 in sei mesi, anche se le autorità sanitarie hanno dichiarato di aver tenuto sotto controllo l'ultima ondata legata alla variante Delta. La vittima è una donna di 90 anni, che aveva comorbilità e non poteva essere ventilata o ricevere cure intensive. E' morta nella notte in un ospedale di Auckland. E' la 27ma persona a morire di Covid-19 in Nuova Zelanda.