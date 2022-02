Covid, Nuova Zelanda non riaprirà totalmente confini fino a ottobre

Afp

La Nuova Zelanda non riapirà totalmente le proprie frontiere fino a ottobre, ha annunciato la premier Jacinda Ardern svelando un piano in cinque tappe per ristabilire le relazioni con il resto del mondo. La prima tappa sarà la fine della quarantena obbligatoria nei Covid-hotel per i cittadini loccati all'estero per la pandemia. Dal 27 febbraio i neozelandesi attualmente in Australia potranno rientrare e osservare la quarantena al loro domicilio.