Covid, negli Usa i bambini rappresentano il 26,8% dei nuovi contagi

Con la riapertura delle scuole negli Stati Uniti, i bambini rappresentano il 26,8% dei casi settimanali di Covid, secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention, l'agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie. Nelle ultime due settimane, dal 19 agosto al 2 settembre, è stato registrato un aumento del 10% del numero complessivo di contagi tra i più piccoli dall'inizio dell'epidemia.