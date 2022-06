Covid, negli Usa da settimana prossima i vaccini ai bimbi più piccoli

Negli Stati Uniti inizieranno già la prossima settimana le vaccinazioni anti-Covid dei bambini di età superiore ai 6 mesi.

La Fda aveva autorizzato venerdì l'uso di emergenza dei vaccini anti-Covid Pfizer e Moderna per i più piccoli, dopo i pareri positivi espressi da gruppi di esperti. "Molte famiglie, per non parlare dei medici e del personale sanitario, hanno atteso a lungo questa decisione, e in questo modo contribuiremo a proteggere anche questa fascia di età", ha commentato il commissario della Fda, Robert Califf.