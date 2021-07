Covid, ministro Salute Francia: "Siamo all'inizio di una nuova ondata"

Afp

Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha dichiarato che la Francia è "all'inizio di una nuova ondata" della pandemia di Covid-19, temendo un impatto imminente sugli ospedali per mancanza di vaccinazioni sufficienti. Il Paese attende intanto il discorso del presidente Emmanuel Macron in cui saranno annunciate nuove misure per evitare che la nuova impennata di casi travolga il sistema sanitario.