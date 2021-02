Covid, medici francesi chiedono lockdown: epidemia mal controllata

Ansa

Emmanuel Macron e il governo francese parlano di una circolazione epidemica del Covid-19 "importante ma stabile" e che al momento attuale "non giustifica" misure come il lockdown in Francia. Sempre più numerosi sono, invece, i medici che chiedono misure drastiche, soprattutto a fronte dell'aumento della presenza delle varianti. Per il direttore degli Ospedali di Parigi, Bruno Riou, l'epidemia è oggi "mal controllata dalle misure in vigore".