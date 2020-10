Covid, media Usa: il capo di gabinetto è la fonte dell'allarme su Trump

I media statunitensi hanno identificato il capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, come la fonte che aveva riferito ad alcuni giornalisti il quadro clinico in contrasto con il bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Trump in relazione alla sua positività al Covid-19. "Le funzioni vitali del presidente sono state molto preoccupanti nelle ultime 24 ore, son siamo ancora su una strada chiara per un pieno recupero", aveva affermato la fonte.