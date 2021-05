Covid, media Australia: "Nel 2015 uno studio cinese definiva i coronavirus Sars le 'armi genetiche della nuova era'"

I coronavirus Sars sono le "armi genetiche della nuova era", che possono essere "artificialmente trasformati in malattie umane virali emergenti e poi usati come arma e scatenati in un modo mai visto prima". È quanto scrivevano nel 2015, cinque anni prima dell'esplosione della pandemia di Covid, scienziati e funzionari di salute pubblica cinesi, in un documento intitolato "The Unnatural Origin of SARS and New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons", pubblicato su Weekend Australian.