Covid, Marocco riapre parzialmente le frontiere aeree dal 15 giugno

ansa

Il Marocco riapre parzialmente le frontiere aeree dal 15 giugno. Lo annuncia il ministero degli Esteri, spiegando però che "i voli dovranno essere autorizzati". La notizia porta una boccata di ossigeno agli operatori turistici, anche se, sottolinea il ministero, tutto dipenderà "dalla situazione epidemiologica". I dati in Marocco al momento sono incoraggianti, sia per quanto riguarda le nuove infezioni, sia per il numero di vaccinazioni.