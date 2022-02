Covid, mappa Ecdc: rischio massimo in tutta Europa

Tutta l'Europa è ora in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio per il Covid. E' quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che da martedì viene redatta non solo per l'incidenza dei casi positivi sui test, ma anche in base alla diffusione dei vaccini. Nell'ultimo aggiornamento di due giorni fa una porzione di Romania restava in rosso, mentre giovedì passato erano in rosso anche alcune parti della Polonia.