Covid, mappa Ecdc: mezza Italia in verde, nessuna zona è rossa

IPA

Nella mappa settimanale sull'incidenza del Covid-19 elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dieci Regioni italiane sono in verde. Si tratta di Liguria, Lombardia, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna. Il resto delle Regioni è in arancione, nessuna è in rosso.