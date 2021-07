Covid, Macron: "Obbligo vaccini per il personale sanitario e pass per accedere ai luoghi pubblici"

ansa

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel messaggio alla nazione, ha annunciato, come previsto, l'obbligo di vaccinazione anti-Covid entro il 15 settembre del personale sanitario. "Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto", ha avvertito Macron. Da agosto, inoltre, il pass sanitario sarà esteso ai caffè, ai ristoranti, ai centri commerciali, agli aerei e ai treni.