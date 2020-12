Covid, l'Interpol lancia l'allarme: "Alto rischio furti del vaccino"

Istockphoto

"Il vaccino anti-Covid è l'oro liquido del 2021, la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate per rubarlo". E' l'allarme lanciato da Juergen Stock, alla guida della Interpol. "Vedremo attacchi alle spedizioni delle dosi e furti nei magazzini con le scorte, la corruzione sarà dilagante in molti luoghi per ottenere più velocemente questo bene prezioso", ha detto.