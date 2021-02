Covid, l'Ema avvia un esame sull'efficacia degli anticorpi monoclonali

L'Ema ha iniziato a esaminare i dati sugli anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid. La decisione "si basa sui risultati preliminari di uno studio che indica un effetto benefico del farmaco nel ridurre la quantità di virus nel sangue in pazienti non ospedalizzati con Covid-19". L'Agenzia ha iniziato la "revisione continua", la procedura per accelerare la valutazione di un farmaco o vaccino promettente durante un'emergenza di salute pubblica.