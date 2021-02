Covid, l'Ema avvia l'esame sull'anticorpo monoclonale

Ansa

L'Ema (Agenzia europea del farmaco) ha avviato l'esame in tempo reale dei dati sull'anticorpo monoclonale regdanvimab (noto anche come CT-P59), sviluppato da Celltrion, per il trattamento del Covid-19. Lo rende noto l'agenzia Ue sulla base dei risultati preliminari di uno studio. La revisione continuerà finché non saranno disponibili prove per sostenere una domanda formale di autorizzazione.