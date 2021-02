Covid, l'Ema avvia l'esame dei dati sul vaccino Novavax

Ansa

L'Agenzia europea per i medicinali ha avviato l'esame dei dati sul vaccino di Novavax in "revisione continua". La decisione si basa sui risultati preliminari degli studi di laboratorio (dati non clinici) e dei primi studi clinici sugli adulti. L'azienda statunitense sta conducendo studi sulle persone per valutarne la sicurezza, l'immunogenicità e l'efficacia contro il Covid-19.