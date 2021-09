Covid, la Ue sigla un contratto con Eli Lilly per monoclonali

Afp

La Commissione Ue ha firmato un contratto quadro di appalto congiunto con l'azienda farmaceutica Eli Lilly per la fornitura di un trattamento con anticorpi monoclonali per i pazienti affetti da coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso esecutivo comunitario. Il nuovo contratto segna "l'ultimo sviluppo" di cinque promettenti terapie annunciate dalla Commissione a giugno come parte della strategia sulle terapie per il Covid.