Covid, la Sanità canadese: "Se fate sesso indossate la mascherina"

Secondo quanto riferisce la Bbc, la funzionaria canadese esorta a prendere adeguate precauzioni in caso di rapporti intimi con partner non abituali e spiega: "Come altre attività durante la pandemia che coinvolgono la vicinanza fisica, ci sono alcune cose che puoi fare per ridurre al minimo il rischio di contrarre l'infezione e diffondere il virus". E aggiunge che "è più sicuro evitare del tutto il sesso durante la pandemia".