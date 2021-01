Covid, la rabbia di Macron per la campagna vaccinale che va a rilento: "Serve un cambio di passo urgente"

L'Europa travolta dalla seconda ondata di coronavirus: la scorsa settimana il numero di casi segnalati è stato quasi tre volte superiore rispetto a marzo. Scattato in Francia coprifuoco dalle 21 alle 6. Parigi cerca di consolarsi studiando tutti i possibili escamotage per non rinunciare alla vita sociale che la pandemia, per la seconda volta in un anno, sta per azzerare. Nei ristoranti della capitale, si parla di cene "all'orario inglese", le 18, massimo le 19. Per molti locali è l'unica soluzione per non chiudere, dal momento che non ce la farebbero a sostenere le spese di apertura e di personale lavorando soltanto a pranzo.