Covid, la Grecia impone il tampone molecolare a tutti i viaggiatori in ingresso

Afp

Come altri Paesi europei, anche la Grecia ha annunciato nuove restrizioni per gli arrivi dall'estero. A partire dal 19 dicembre, tutti i viaggiatori in ingresso dovranno esibire un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore precedenti all'arrivo. Inizialmente questo provvedimento era stato annunciato per i soli viaggiatori provenienti da Gran Bretagna e Danimarca.