Covid, la Baviera disdice i mercatini di Natale: serrata bar e discoteche

ente-del-turismo

La Baviera, fra i Laender attualmente più colpiti dal Covid in Germania, inasprisce le misure per difendersi dal virus: "I mercatini di Natale vengono disdetti tutti". Inoltre le discoteche e i bar devono chiudere di nuovo per le prossime tre settimane. Sono alcune delle misure annunciate dal presidente Markus Soeder, che ha spiegato come il 2G e il 2G plus saranno validi in tutta la regione.