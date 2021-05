Covid, l'Oms: "Variante indiana rilevata in almeno 53 Paesi"

Italy Photo Press

La variante del coronavirus rilevata per la prima volta in India è stata ufficialmente segnalata in 53 territori. Lo si legge in un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, la quale ha anche ricevuto informazioni da fonti non ufficiali che la cosiddetta variante indiana è stata trovata in altri sette territori. Stando all'aggiornamento epidemiologico settimanale dell'agenzia sanitaria dell'Onu, il numero totale sale così a 60.