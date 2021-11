Covid, l'Austria dà il via al "lockdown" solo per i "non vaccinati"

Afp

L'Austria manda in "lockdown" i non vaccinati. Da lunedì 8 novembre chi non è immunizzato non potrà più accedere a ristoranti, movida, hotel, sport, eventi culturali e sarà escluso da iniziative di tempo libero. Nelle prime quattro settimane basterà la prima dose abbinata a un tampone pcr. Il cancelliere Alexander Schallenberg ha giustificato il provvedimento con il forte aumento di casi Covid in Austria (9.388 solo nella giornata odierna).