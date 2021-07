Covid, l'allarme dell'Ecdc: in aumento i casi nelle Rsa in Europa

IPA

La diffusione della variante Delta del Covid-19 sta causando un aumento dei casi in Rsa e strutture di lunga degenza in diversi Paesi europei. A incidere c'è sia un tasso di vaccinazione incompleto tra gli operatori sanitari che vi lavorano, sia, probabilmente, anche il fatto che negli anziani la protezione del vaccino può essere minore e di più breve durata. Lo segnala l'ultimo bollettino del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc).