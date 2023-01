Covid, Kraken al 2,5% in Ue, non è detto diventi dominante

La variante Kraken del virus Covid è stata responsabile di meno del 2,5% dei contagi.

Sono questi i dati contenuti nella valutazione del rischio connesso alla nuova sotto-variante realizzata dallo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), analizzando le ultime due settimane del 2022. Nei Paesi europei la sotto-variante XBB.1.5, anche se si osserva una sua crescita, non è quindi scontato che diventi dominante in Europa.