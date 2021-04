Covid, Johnson: "Progressi nel Regno Unito ma attendiamo la terza ondata"

Twitter

Il Regno Unito sta registrando "progressi" sul calo dei contagi da Covid e dei vaccini, "ma non dobbiamo illuderci che la minaccia sia finita". E' quanto afferma il premier Boris Johnson, sottolineando che non vi sono ragioni al momento per fermare il piano di riaperture graduali dal lockdown. Secondo "la maggioranza degli scienziati" c'è però da attendersi un'ulteriore "ondata" di contagi in autunno, in concomitanza con una nuova campagna vaccinale.