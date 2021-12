Covid, Johnson: "Booster per tutti i maggiorenni entro dicembre"

IPA

Per contrastare la variante Omicron, entro fine anno il Regno Unito renderà disponibile la terza dose dei vaccini anti-Covid per tutti i cittadini dai 18 anni in su. Lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson nel suo discorso alla nazione, aggiungendo: "Non pensate che questa variante non vi possa danneggiare. Fatevi somministrare il booster per voi, per gli amici, per i familiari, per proteggere le nostre libertà, il nostro lavoro".