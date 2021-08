Covid, Israele impone il Green pass anche per i bambini sopra i 3 anni

Afp

Israele ha esteso l'utilizzo del Green pass anche ai bambini dai 3 ai 12 anni, finora esclusi dall'uso della certificazione. Lo ha annunciato il governo, spiegando che la misura entrerà in vigore dal 18 agosto. La decisione è stata adottata per evitare nuove chiusure legate alla diffusione della variante Delta. La certificazione si ottiene con il vaccino o con un tampone negativo, che dà diritto al pass per le 24 ore successive.