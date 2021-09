Covid, Inghilterra non richiederà pass vaccinale per locali ed eventi

Ansa

Il governo britannico non imporrà il pass anti-Covid per entrare nei luoghi affollati al chiuso in Inghilterra, come i locali notturni, o per accedere a grandi eventi. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Sajid Javid. Sin tratta di un dietrofront da parte di Londra, dovuto, ha spiegato Javid, dall'elevato numero di persone vaccinate nel Paese. Ad oggi oltre l'80% della popolazione con più di 16 anni ha completato il ciclo.