Covid, in Francia ancora in aumento ricoveri e terapie intensive

Afp

Il numero di ricoveri in terapia intensiva in Francia continua ad aumentare: in 24 ore ne sono stati registrati oltre 1.500, rispetto ai meno di mille di dieci giorni fa, secondo i dati pubblicati dalla Sanità pubblica. Con 136 nuovi ingressi, infatti, le terapie intensive sono arrivate a quota 1.510. Il numero dei ricoveri per Covid negli altri reparti è salito a 8.425, anch'esso in aumento.