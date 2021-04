Covid,  infermiere dopo un anno di terapia intensiva: "Sono invecchiato"

Nella foto a sinistra l'infermiere, 40 anni, si trovava in collegamento con un telegiornale dell'emittente TeleCinco; la seconda, invece, è un selfie scattato pochi giorni fa. "Penso che il cambiamento esterno sia evidente - scrive nel tweet che accompagna le immagini - Non si può immaginare quello interiore".

La sua condizione rispecchia quella di centinaia di migliaia di infermieri, ch in tutto il mondo continuano a lottare in prima linea contro il coronavirus: straordinari, turni massacranti, morti in corsia, rischio di contrarre l'infezione. E su alcuni di loro, come nel caso di Victor, gli effetti dello stress sono decisamente visibili. Lo scatto è diventato virale in poche ore.