Covid inarrestabile in India: 1,6 milioni di contagi in una settimana

Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 200mila nuovi casi di coronavirus ogni 24 ore. Lo riporta il Guardian. Solo nell'ultima settimana popoloso Paese ha riportato il numero record di 1,59 milioni di contagiati. In aumento anche le vittime, 1.761 in 24 ore, per un totale di 180.530 da inizio epidemia.