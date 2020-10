Covid, in Usa 25enne si ammala due volte: la seconda più gravemente

Afp

Un 25enne del Nevada si è ammalato di Covid-19 due volte nel giro di pochi mesi, e la seconda volta con sintomi più gravi. L'uomo, che non aveva problemi di salute o difetti immunitari noti che lo rendessero particolarmente vulnerabile al Covid, la prima volta ha manifestato sintomi non troppo gravi, la seconda gravi sintomi respiratori tali da richiederne il ricovero in ospedale.