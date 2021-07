Covid, in Tunisia picco di decessi e tasso di positività al 30%

Ansa

Nuovo picco di decessi legati al Covid in Tunisia. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, nella giornata del 15 luglio sono stati notificati 205 decessi e registrati 6.787 nuovi casi su 22.403 test eseguiti, con un tasso di positività del 30,30%. Gli ospedali pubblici del Paese in estrema difficoltà per l'alto numero di pazienti ricoverati, lamentano la carenza di ossigeno per le cure.